L'Orquestra Nacional de Cambra posa música al 20è aniversari de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

Andorra la VellaEncamp va commemorar aquest dimarts a la nit els 20 anys de la Vall del Madriu-Perafita-Claror amb un concert als peus del primer llac de Pessons, on el quintet de corda de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra va interpretar un programa format per peces relacionades amb la natura, la terra, l'aigua, el vent, les flors, els arbres, o inclús amb personatges mitològics o reals que podrien estar presents per aquestes zones (bruixes, dones d'aigua, pastors, buners...), sota el nom 'Una jornada musical a la vall'.

La cònsol major d'Encamp i actualment presidenta de torn de la Comissió, Laura Mas, va recordar que "els actes de celebració tenen l'objectiu d'apropar la Vall a la ciutadania i hi ha hagut molt bona resposta per part de tothom". La cònsol va afegir que "avui a Pessons fem un acte de reafirmació per continuar preservant, conservant i divulgant la Vall del Madriu-Pedrafita-Claror amb l'objectiu de llegar aquest entorn magnífic a les futures generacions".El concert va comptar amb una captivadora narració del músic i divulgador del Pirineu, Ivan Caro i l'acompanyament de dansa de l'Esbart Sant Romà, i en el qual es van interpretar diferents peces, clàssiques i tradicionals, fent referència als quatre accessos de la Vall: pujant des de Sant Julià de Lòria, va ser el Ball de la Marratxa; pujant des d'Escaldes-Engordany, el ballet de Santa Anna; pujant des d'Andorra la Vella, el Contrapàs; i finalment, pujant des d'Encamp, L'Encamp de gresca, que ha estat ballat per l'Esbart Sant Romà amb un bis final.

La nit va tenir també un moment àlgid per a la commemoració quan es va estrenar la nova peça musical composta per Lluís Cartes, i encarregada expressament amb motiu del 20è aniversari de la Vall per part de l'ONCA anomenada 'Celebració', que també va comptar amb la interpretació de dansa d'una parella de l'esbart Sant Romà amb la coreografia de Maribela Moreno.

Els actes dels vint anys de la Vall del Madriu amb un caire més commemoratiu es van concentrar principalment al voltant de l'1 de juliol, que és la data assenyalada en el calendari per ser la data en la qual l'any 2004 es va incloure la Vall del Madriu-Perafita-claror a la llista de Patrimoni mundial de la UNESCO. Durant aquest dia va tenir lloc la taula rodona a Andorra La Vella sota el títol 'Reviu la inscripció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la llista de la UNESCO', i fa uns dies es va inaugurar l'exposició sobre la història de la Vall a Sant Julià de Lòria. Durant l'estiu i fins a final d'any continuaran diverses activitats al calendari, com el campus de treball per a joves UNESCO o la festa a Ràmio.

Els actes de celebració han comptat amb la col·laboració de SAETDE Grandvalira, de l'Esbart Sant Romà, de l'ONCA i de Creand Fundació, així com dels quatre comuns que formen part de la Vall.