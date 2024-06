Obert el viaducte de Doctor Vilanova després de 15 mesos d'obres

Andorra la VellaDesprés de quinze mesos d'obres i d'una inversió de 4,7 milions l'obra del viaducte de Doctor Vilanova i l'ampliació del carrer a la part baixa, a tocar de l'estació d'autobusos, ha estat inaugurat aquest divendres a la tarda. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha expressat la seva satisfacció perquè els treballs hagin acabat en els terminis previstos i perquè l'obra s'hagi pogut dur a bon port després de dificultats com el fet que les bigues estiguessin en un pitjor estat del que es preveia inicialment i fos necessari substituir-les.

En aquest sentit, González ha subratllat el fet que "tothom posés la seva voluntat" perquè l'obra, malgrat les dificultats, hagi tirat endavant i ha manifestat que estan "molt contents" que l'antiga corporació "ja tingués aquesta prioritat". El cònsol ha manifestat que es tracta d'una via molt transitada i que la ciutadania "demanava" quan es podria reobrir. En aquest sentit, s'ha mostrat satisfet perquè els terminis s'hagin complert i per això ha incidit en agrair "tot el sacrifici i la bona feina" que s'ha fet.

González ha manifestat que l'amplitud que es guanya a la parta baixa, "el doble carril", dona més absorció de trànsit, ja que facilita que la gent que es dirigeixi cap a Prat de la Creu ho pugui fer directament, resolent d'aquesta manera un "punt crític" com és la rotonda de Govern. D'aquesta manera, espera que el trànsit "respiri més i s'evitin cues". A més, creu que es millora un important ''punt d'entrada" la parròquia i ha subratllat també que s'hagi marcat el ferm indicant que hi poden circular bicicletes, una proposta que González ja havia fet quan estava a la minoria, i que busca que vehicles i bicicletes convisquin, ja que es dona espai per a aquests vehicles de dues rodes. Es tracta d'una "prova pilot" que es vol treballar de manera conjunta amb Mobilitat per veure com funciona i com es pot implantar en altres punts.

Pel que fa a la remodelació de la part alta, es mantenen els dos carrils que hi havia anteriorment. El consol ha remarcat, però, que si abans aguantava setze tones ara està pensat per a 40 si bé "no es deixaran passar autobusos ni camions de gran tonatge".

Qüestionat sobre el fet que aquest vial està a tocar de l'antiga plaça de Braus, una zona que s'ha de desenvolupar urbanísticament i on fins i tot es planteja el museu nacional, el mandatari comunal ha recordat que en el pressupost d'aquest any ja hi ha previst un estudi per avaluar la creació d'un aparcament i una "plaça pública on poden passar coses". Ara es vol veure la viabilitat d'aquest projecte, per al qual es pensa, com es va ja avançar en sessió de consell de comú, en un aparcament modular. Sobre el fet de si podria conviure aquesta infraestructura amb el museu nacional, González ha avançat que precisament dilluns vinent tenen una reunió amb la titular de Cultura a la qual es tornarà a assistir "disposats a escoltar i a col·laborar en el que sigui", però tenint en compte "els interessos de la ciutadania i de la comunitat d'Andorra la Vella". Així, ha reiterat que caldrà veure si el museu pot anar a l'antiga plaça de Braus o en "una altra ubicació".

Acord per l'estadi comunal

Quant a la petició de l'FC Andorra d'ampliar el conveni per a l'ús de l'estadi comunal, el cònsol major ha manifestat que s'han marcat un termini de quinze dies perquè les parts puguin fer aportacions i "quines propostes de millora" pot fer també el club. El que ja els va demanar el cònsol és que els atletes puguin utilitzar la pista, ja que era una demanda de la federació d'atletisme i sembla que no hi ha d'haver cap inconvenient en aquest sentit. González ha manifestat que actualment l'FC Andorra és "un llogater" de l'estadi, i que hi ha bona entesa i "parlant i explicant les coses" creu que "s'arribarà a bon port". Quant a les millores i sobre si es podria reproduir el model que es va fer servir per a la gespa i que les afronti el club, González ha respost que "tot" s'haurà de parlar.