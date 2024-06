Observació de grans mamífers amb motiu del 25è aniversari del Parc natural de la vall de Sorteny

Andorra la VellaAmb motiu del 25è aniversari del Parc natural de la vall de Sorteny, des del Comú es van programar tot un seguit d’activitats al voltant del Parc natural i una d’aquestes era l’observació de grans mamífers. La primera sortida va tenir lloc ahir, dijous 27 de juny, i hi van participar 6 persones de diferents edats que van poder observar un total de 40 isards, 9 muflons, marmotes i tritons.

La sortida es repetirà el 25 de juliol i el 8 d’agost. Consisteix en un recorregut pel Parc Natural d’unes 5 hores de durada i un desnivell de 560 metres que es fa amb l’acompanyament d’un guia de muntanya i del guarda del Parc que s’encarrega d’explicar les característiques de la fauna. Les sortides es fan des de l’aparcament del Parc natural de Sorteny i tenen un preu de 15,68 € per als adults i de 7,32 € per als infants de 8 a 12 anys. L’activitat es pot reservar a través de la web www.visitordino.ad.

Una altra novetat que ofereix en Parc natural aquest estiu en motiu del seu 25è aniversari és la visita guiada musicalitzada, per descobrir la botànica del parc, a càrrec de la biòloga Montse Brugulat i el guitarrista David Font, en col·laboració amb l’AR+I, que es farà el dissabte 13 de juliol. Al setembre, l’experta Aldana Àlvarez qui farà el primer inventari d’aràcnids del Parc, protagonitzarà una xerrada sobre l’aportació dels insectes en la protecció dels ecosistemes. D’altra banda, aquest any es tornen a oferir, com altres vegades, les sortides al Mirador Grau de la Llosa, a l’estany de l’Estanyó i a les saleres amb els ramaders. Per a més informació es pot consultar la web www.sorteny.ad.