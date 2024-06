La plaça Rebés de la capital és reanomenada en honor al mecenes Bartomeu Rebés

Andorra la VellaLa plaça Rebés d’Andorra la Vella s’ha rebatejat com a plaça Bartomeu Rebés. Un gest de reconeixement que s’ha donat a conèixer aquest dilluns a través d’un acte-homenatge organitzat pel comú de la capital en honor a aquest mecenes i filantrop cultural, que va morir l’any 1997 i que va destacar per la seva contribució al desenvolupament de la parròquia. "És un honor retre homenatge a aquesta figura clau per Andorra, que va destacar pel seu compromís amb el benestar de la parròquia i del país" ha assenyalat el cònsol major de la capital, Sergi González, qui ha agraït que, en el seu moment, Rebés cedís altruïstament la plaça a la gent del poble.