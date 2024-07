Seleccionen el recuperador de l'escudellada popular com a nou Ciutadà de l'Any de la Massana

La MassanaEl diumenge del Roser de la Massana ha comptat amb la celebració de l'Homenatge a la Ciutadania, un acte per fer un reconeixement a una persona que hagi treballat de forma altruista en favor de la comunitat. Aquest premi es va instituir el 2010 i la primera guardonada va ser Dolors Ribes, per la seva implicació amb les tradicions massanenques. Catorze anys després, el premi ha estat per al seu fill, Josep Maria Troguet, "la persona que ha estat al capdavant per fer ressorgir l'escudellada popular de Sant Antoni, engrescant cuiners professionals i un equip de voluntaris. Avui ja podem dir que l'escudella de la Massana és la més bona i la més professional, com diu el Josep Maria, ben desgreixada però amb tot el sabor", ha afirmat la cònsol major, Eva Sansa.

Troguet ha rebut l'escultura que porta per nom "Ciutadans Solidaris", creada al 2010 per l'artista Jordi Casamajor. El cuiner massanenc s'ha mostrat molt emocionat per l'homenatge. "Em satisfà rebre aquest guardó i que se'm reconegui com una persona rellevant de la parròquia, passant a formar part d'aquest Homenatge que va començar amb la meva mare".

A banda de l'escultura commemorativa, Troguet també ha rebut una pintura que reflexa la festa de l'escudella a través de la mirada de l'artista massanenca Dolors Novellas.

A partir d'ara, el nom de Josep Maria Troguet figurarà amb una placa, a la plaça de la Ciutadania, amb la resta de persones que han estat guardonades al llarg dels anys.

La festa s'ha tancat amb l'actuació de l'Esbart Valls del Nord. Els dansaires han convidat a ballar l'esquerrana a les autoritats i assistents a l'acte, que s'ha realitzat a una plaça de la Ciutadania gairebé renovada.