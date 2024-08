Set plans parcials aturats per la moratòria urbanística a la Massana

La MassanaLa suspensió de llicències urbanístiques a la Massana ha aturat set plans parcials que ja estaven preparats per presentar-se, segons recull RTVA. Eva Sansa, la cònsol major de la parròquia, assegura que “la gent ja era conscient que nosaltres anàvem a decretar la moratòria” i que això ha provocat que no hi hagués pressió per part de tot el sector. Inclús, titlla les reaccions de “positives. La suspensió i la quota de metres quadrats estan molt lligats als estudis de càrrega que s’han elaborat des del comú. Sansa afirma que s’ha de “créixer de manera moderada i equilibrada” i que a la Massana “no es pot autoritzar la quantitat de metres quadrats que s’han autoritzat altres anys i que després el propietari del pis obri l’aixeta i no hi tingui aigua”.