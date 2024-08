Tret de sortida a la Festa Major de Santa Coloma amb la Gran Traca

Andorra la VellaSanta Coloma ja es troba oficialment en festa major. La Gran Traca, que s'ha iniciat finalment a les 11 hores i ha resseguit de dalt a baix l'avinguda de Santa Coloma, ha donat oficialment el tret de sortida a la festivitat de la petita població d'Andorra la Vella. Tot i l'atractiu de la tradició, l'espectacle no ha aconseguit atraure gaire públic. De fet, segons algunes de les famílies presents, la baixa assistència podria haver estat deguda al fet que moltes persones encara estan de vacances. Tot seguit, ha tingut lloc la Ruta Medieval per descobrir Santa Coloma que, amb una vintena de participants majoritàriament de la parròquia, s'ha iniciat a l'Espai Columba i ha resseguit els principals punts d'interès de Santa Coloma: el nucli antic, l'Església de Santa Coloma, la Casa dels Russos, i el jaciment arqueològic medieval.

Les activitats continuaran a la tarda amb la Batalla de Rap, organitzada per la Lliga AD BATTLES-J4, que tindrà lloc a l'aparcament de la Serradora entre les 17.00 i les 19.30 hores. A la nit, a partir de les 21.00 hores, se celebrarà una sardinada a l’aparcament d’Enclar, seguida de la projecció de la pel·lícula ‘Nimona’, una activitat de ‘Cinema a la fresca’ proposada pel Consell d'Infants, que es farà a l’aparcament de la Serradora. La jornada es tancarà amb el Ball de Nit, a càrrec del Duet Làser i la Discomòbil amb DJ Tunyiz, a la Plaça Major a partir de les 23.00 hores. L’últim acte tindrà lloc a les 23.30 hores a l’aparcament d’Enclar, amb la celebració de SantaCoolturaUrbana, on actuaran Black&White Digital, La Paranoia SoundSystem, i hi haurà una sessió de DJ.