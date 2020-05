El govern espanyol accepta que l’Alt Pirineu i Aran, l’Ebre i Tarragona passin dilluns a la fase 1

El govern d’Espanya ha acceptat la proposta feta per la Generalitat i permetrà que aquest dilluns l’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona passin a la fase 1 del desconfinament. Així ho han confirmat aquest vespre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en roda de premsa. D’aquesta manera, l’executiu espanyol ha validat la divisió de Catalunya en regions sanitàries, tal com proposava la Generalitat, i ha acceptat no fer-ho per províncies, com havia anunciat inicialment el president espanyol, Pedro Sánchez.

Així, el govern espanyol ha validat les dades ofertes per la Generalitat, que mostren que aquestes tres regions sanitàries es troben en una situació de risc força més baix que la resta del país. ( https://www.ara.ad/pirineus/Generalitat-Pirineu-Aran-Ebre-Tarragona_0_2448355326.html). També ha acceptat que la resta de regions sanitàries, és a dir Ponent, la Catalunya Central, les Comarques Gironines, les àrees metropolitanes nord i sud i Barcelona ciutat esperin encara uns dies per avançar de fase. En aquest sentit, Simón ha detallat que per prendre la decisió s’han tingut en compte el nombre de llits d’UCI disponibles, la capacitat de transmissió, la gravetat del virus i la possibilitat de respondre correctament a un rebrot en cada territori.

En l’àmbit pirinenc, aquesta decisió tindrà conseqüències ben visibles des d’aquest mateix dilluns a les comarques de Cerdanya, l’Alt Urgell, els Pallars Jussà i Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran. A totes sis hi podran reobrir les terrasses de bars i restaurants, amb una ocupació màxima del 50%. També podran reobrir els allotjaments turístics, sense fer ús de les zones comunes, i les botigues de menys de 400 metres quadrats, ara ja sense necessitat de cita prèvia. A més, es recuperaran del tot els mercats a l’aire lliure, les cerimònies religioses i les vetlles.

Sense visitants de regions ni províncies limítrofes



La fase 1 també permetrà que la població es pugui desplaçar lliurement per dins de la regió sanitària, anar a visitar amics i familiars i fer trobades de fins a deu persones. En cap cas, però, podrà abandonar la regió per motius que no siguin de primera necessitat, ja que no es permet la mobilitat interregional. Això també implicarà que en aquesta fase no podran entrar a l’Alt Pirineu i Aran per motius no essencials persones residents a altres regions de Catalunya ni tampoc de l’Aragó, amb qui fan frontera les comarques del Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.

La divisió del país per regions sanitàries i no per províncies ha estat aplaudida pels responsables polítics de l’Alt Pirineu però ha generat dubtes entre el sector turístic de la zona. ( https://www.ara.ad/pirineus/Reaccions-Alt-Pirineu-possibilitat-Catalunya_0_2448955294.html)