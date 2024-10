700.000 euros per a explicar l'acord d'associació el 2025

Andorra la Vella"El Govern ha de posar els mitjans per garantir que tothom tingui accés a la informació relativa a l'acord d'associació, i per això cal impulsar un pla de comunicació que ajudi a divulgar-ne el contingut, i doni resposta a cada una de les preguntes i dubtes que pugui generar l'acord a escala individual, empresarial, sectorial o al conjunt de la ciutadania. Alhora, el pla de comunicació ha de posar en relleu la transcendència de la decisió que acompanya una consulta que tindrà un resultat vinculant i motivar la mobilització dels ciutadans per participar-hi". Sota aquesta premissa, la secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea vol impulsar una "campanya informativa que respongui a una estratègia eficaç, eficient i efectiva". Per dur a terme aquesta tasca divulgativa la previsió és que l'any que ve es destini una partida de 702.442.50 euros tant per a la celebració del referèndum com per a les accions d'informació i comunicació. Una xifra a la qual cal sumar els 125.450,20 euros per al conjunt d'accions per al que queda de 2024.

A aquestes quantitats cal afegir, tal com consta en les respostes del secretari d'Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba a un seguit de preguntes efectuades pel conseller general d'Andorra Endavant MarcosMonteagudo, que "pel que fa al pressupost executat per a l'exercici del 2024, el 25 de setembre del 2024 l'import total executat era de 419.863,38 euros per a la comunicació de l'acord d'associació o l'organització de reunions informatives de l'acord".

A banda d'aquests crèdits ja executats, i que preveuen bona part de la producció de la campanya informativa que s'inicia amb la Fira d'Andorra la Vella, el Govern té pendent d'executar 125.450,20 euros, tal com s'ha esmentat, aquest any. Amb la qual cosa, s'arriba a una previsió de tancar el 2024 amb una despesa total de divulgació i comunicació de 545.313,58 euros.

Pel que fa a les empreses contractades per dur a terme aquesta feina, i tenint en compte que Andorra Endavant s'interessava per la contractació directa d'una de forana, AMT, des de la secretaria d'Estat es posa en relleu que l'import ja satisfet aquest any ha anat a parar a 33 empreses, 31 de les quals són operadors andorrans i dos són forans. Pel que fa als 125.450,20 euros pendents, les adjudicacions afectaran dotze empreses més, de les quals onze són andorranes.

Des de l'executiu es reconeix que AMT va ser contractada de manera directa, ja que fruit de les anàlisis fetes internament, així com de les discussions en el si del pacte d'estat per a un acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea, "es va considerar necessari contractar una empresa que tingués el vessant estratègic, de campanya 360 graus, amb la part creativa, digital, de premsa, de disseny i d'organització, que tingués experiència prèvia en tasques similars, eines per efectuar el seguiment i el monitoratge de la campanya, que tingués coneixement del país i que alhora pogués assumir els requisits de disponibilitat de temps i de recursos que el comitè de selecció va considerar necessaris per a aquest projecte". Es concreta que per "garantir una certa concurrència" la secretaria d'Estat va "redactar unes prescripcions tècniques detallades, i va establir un comitè de selecció format per representants del Govern, del pacte d'estat i d'empreses andorranes de l'àmbit de l'estratègia i de la comunicació". Arran d'aquest treball es va contactar amb cinc empreses, tres de les quals van presentar les seves propostes. I conclòs l'anàlisi, es va escollir AMT, que rebrà entre l'1 de juny i el 31 de desembre del 2024 171.140,50 euros, "xifra que representa un 30% de la despesa en matèria de comunicació de la secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE". L'import de la contractació d'AMT durant el 2025 queda subjecta a la data de celebració de la consulta a la ciutadania, ja que el contracte va fins al 31 de desembre d'aquest any "amb la possibilitat de renovar-lo, amb l'acord previ del Govern, fins a la data de la dita consulta". Segons s'especifica també a les respostes, l'objecte pel qual s'ha contractat l'empresa és el disseny, la redacció i la implementació de l'estratègia de comunicació de la campanya informativa de l'acord d'associació amb la Unió Europea i de la consulta vinculant.