Acord al Consell General per constituir una comissió de l'urbanisme

Andorra la Vella.- Els grups parlamentaris de Demòcrates, Concòrdia, Socialdemòcrata, Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant, i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, han acordat constituir una comissió d'estudi que analitzi les accions i les mesures tècniques que es podrien implementar en relació amb l'ordenació del territori i l'urbanisme. En un context de creixement urbanístic, l'objectiu és assegurar que aquest es desenvolupa de forma sostenible, preservant l'entorn i els recursos naturals i aportant solucions a les necessitats reals dels ciutadans d'Andorra.

La comissió d'estudi haurà d'analitzar, entre altres, la normativa nacional i comunal vigent en matèria d'ordenació del territori i l'urbanisme, les revisions dels Plans d'Ordenació i Urbanisme Parroquials (POUP's) aprovats fins avui i les dades dels darrers cinc anys sobre llicències concedides de construcció i urbanisme, facilitades pels comuns. També els estudis de capacitat de càrrega parroquials, l'estudi de capacitat de càrrega nacional que elabori el Govern i qualsevol altra informació disponible relacionada amb el creixement urbanístic i els recursos disponibles. A més, podrà sol·licitar els assessoraments que es considerin escaients.

I amb tota aquesta informació, la comissió d'estudi haurà d'emetre un informe amb totes les conclusions; és a dir, el conjunt d'accions i mesures tècniques que es podrien adoptar per promoure un creixement urbanístic ordenat, sostenible i adequat amb l'entorn, a mitjà i llarg termini. Un informe que podria servir de base per una eventual modificació de la Llei general d'ordenació del territori i l'urbanisme (LGOTU), si hi ha consens parlamentari. L'actual LGOTU fa més de vint anys que està en vigor i les successives modificacions han generat algunes disfuncions tècniques i criteris d'interpretació diversos que seria aconsellable clarificar.

La comissió d'estudi estarà formada pels consellers i conselleres que integren la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, mantenint l'estructura d'aquesta comissió. Un cop constituïda, s'elaborarà un pla de treball de quatre mesos, amb l'objectiu que finalitzi el juny de 2025.

Durant aquest temps, la comissió podrà contractar especialistes en la matèria i podrà demanar la compareixença d'aquelles persones, administracions públiques i entitats de la societat civil que consideri necessari per complir amb el seu objectiu. També podrà sol·licitar documentació que consideri important a les administracions públiques competents. Les deliberacions que es facin en el si de la comissió d'estudi seran públiques i s'elaborarà una acta amb els acords i consideracions de cada sessió de treball.

La petició per constituir la comissió d'estudi de l'urbanisme s'ha presentat a la Sindicatura aquest dijous, amb les firmes dels presidents i presidentes de tots els grups parlamentaris i el conseller general no adscrit. La previsió és que es pugui votar a la sessió de Consell General del pròxim 19 de desembre.