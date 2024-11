Així va ser la participació d'Espot a la 5ª reunió de la Comunitat Política Europea

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la cinquena Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que s'ha celebrat aquest dijous a Budapest (Hongria). El cap de Govern ha pres part, juntament amb una quarantena de mandataris europeus i organismes internacionals, tant a la sessió plenària com a les reunions i trobades per debatre sobre els grans reptes al voltant de la cooperació per a l’enfortiment d’Europa i s’ha manifestat la voluntat de treballar de manera constructiva les relacions transatlàntiques.

A més de la sessió plenària, Espot ha participat en la taula titulada ‘Seguretat econòmica’, presidida per la primera ministra de Letònia, Evika Silina, on s'ha tractat la connectivitat entre les economies, el paper de la cooperació regional i com garantir polítiques de seguretat econòmica que promoguin la competitivitat i el creixement. En la taula rodona han pres part els mandataris d’Armènia, Bòsnia, Estònia, Geòrgia, Moldàvia, Portugal, San Marino, Sèrbia, Turquia, Ucraïna i el representant de l'OTAN, a més d'Andorra.

En la taula de debat s’ha destacat la importància de la col·laboració entre països per fer front als grans reptes globals. També s’han abordat les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna en l'àmbit econòmic, energètic i de seguretat.

Els participants han coincidit en la necessitat de reforçar la competitivitat i la resistència econòmica de la UE: d’una banda, fomentar l'acceleració de la innovació i el suport a la inversió en sectors com l'energia i la digitalització i, d’altra banda, cooperar en la integració dels mercats i la distribució equitativa dels beneficis. També s’ha apuntat la importància de la cooperació regional per impulsar projectes estratègics per afavorir la resiliència del continent europeu, fomentar el creixement sostenible i garantir el benestar de tots els ciutadans.

Durant la jornada de treball, el cap de Govern, que s'ha desplaçat a Hongria acompanyat del secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i de l'ambaixador d'Andorra a la UE, Vicenç Mateu, ha tingut l'oportunitat de mantenir diferents trobades amb els seus homòlegs presents a Budapest.

Així, ha pogut intercanviar amb el recentment nomenat ministre d'Estat de Mònaco, Didier Guillaume, i amb el secretari d'Estat per als Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, l'actualitat política i econòmica dels tres països. Els tres mandataris han refermat el seu compromís de continuar el diàleg i la cooperació entre els tres països que comparteixen reptes comuns.

La CPE es va constituir per iniciativa del president de la República francesa i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, després de la invasió a Ucraïna per part de Rússia. La CPE reuneix països europeus amb l'objectiu de defensar i assegurar els valors democràtics del continent. La pròxima reunió, prevista per a la primavera, se celebrarà a Albània, tal com ha anunciat el primer ministre albanès, Edi Rama.