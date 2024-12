Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat aquest dimarts, qüestionat pels mitjans de comunicació sobre el seu successor, que es tracta d'un debat que "no toca en aquest moment" i, de fet, ha concretat que és una qüestió de la qual "no se'n parla". De totes maneres, ha volgut deixar clar que quan aquest debat es dugui a terme serà una qüestió participativa, ja que "encara que alguns pensin el contrari el nostre mètode de funcionament com a partit és molt més plural i més participatiu del que la gent es pensa". "Això no funcionarà com una monarquia electiva", ha bromejat tot afegint que no li correspon a ell decidir qui pot ser la persona encarregada de liderar el partit de cara a les pròximes eleccions generals. En tot cas, ha afegit, és un tema que haurà de ser sotmès a decisió de l'executiva i de la militància.

El que sí que ha deixat clar és "la vocació d'anar desapareixent" de la primera línia política i ha fet broma destacant que segur que "ja canso a tothom o així ho pressuposo".

El cap de Govern ha defensat que malgrat "no haver encetat" aquest debat, es farà "en el moment oportú" tot recordant que ara com ara "ni tan sols estem en l'equador" de la legislatura i queda "moltíssima feina a fer".

I precisament un dels temes que es volen desencallar aquesta legislatura és el de la despenalització de la interrupció voluntària de l'embaràs per avançar "en un règim protector dels drets de les dones". En aquest sentit, i preguntat pels mitjans de comunicació, ha reiterat que no es vol "afluixar" el ritme per abordar aquesta qüestió, però també ha recordat el diàleg "discret i lleial" amb la Santa Seu i el copríncep episcopal.

A l'últim i qüestionat sobre el projecte del multifuncional, ha respost que de moment es posposa, però que no es descarta totalment. En aquest sentit, ha explicat que per tirar-lo endavant calen dos requisits com són tenir "una ubicació idònia" i el pressupost necessari, dues qüestions que de manera més o menys imminent no es compleixen. Des de l'executiu, però es considera aquesta infraestructura "estratègica i necessària".