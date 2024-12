Alcobé planteja reforçar la senyalització després de l'atropellament mortal

Andorra la VellaDurant aquest 2024 han mort fins a sis persones a la carretera, una xifra que no es produïa des del 2018. La meitat ho van fer a causa d'un atropellament, com va succeir dissabte passat, quan un home va ser envestit a Canillo.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ja ha plantejat millorar la senyalització per reforçar la prohibició de passar per la carretera per als vianants, tal com recull RTVA. Fa crida a la responsabilitat ciutadana perquè facin servir els espais habilitats, ja que exposa que netejar la voravia de forma constant és impossible.