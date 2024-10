Alerten que l'acord d'associació pot comportar una 'mallorquinització'

Andorra la VellaL'equip de comunicació de Concòrdia ha compartit un vídeo amb les frases i moments més destacats de l'entrevista de Cerni Escalé aquesta setmana a RNA.

El líder del principal partit de l'oposició assenyala que, quan parlen amb experts de fora, el que més els sorprèn és "com s'ha portat l'acord des d'una perspectiva econòmica". Passa llavors a criticar que no s'hagi fet cap estudi d'impacte abans de negociar l'acord, en la mateixa línia que el partit dirigit per Carine Montaner. Considera que és el primer que s'ha de fer en un acord que afecta tant l'economia del país.

En la mateixa línia, Escalé insisteix en el fet que l'equip negociador "està format per juristes i no economistes". Destaca que els liberals es pregunten per què els andorrans voldrien entrar al mercat econòmic europeu, si pel camí ens deixem la possibilitat de fer normes pròpies per captar empreses d'alt valor afegit. Andorra podria treure més benefici de marcar la diferència amb la resta de països de l'entorn.

Pel que fa als economistes de tall més socialdemòcrata, Escalé explica que se centren més que aquest acord podria suposar "la 'mallorquinització' de l'economia andorrana". Els motius són que impedirà parar la lliure circulació de capitals en el sector immobiliari, juntament amb què farà molt difícil frenar la immigració en cas que sigui necessari.