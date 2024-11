Andorra Endavant creu que el retard del referèndum és una maniobra de Govern

Andorra la VellaConcòrdia lamenta que la situació generada per la incertesa sobre el referèndum de l'acord d'associació pot comportar que es perdin de vista els problemes més urgents del país. Andorra Endavant considera que el retard es tracta d'una maniobra de Govern per endarrerir el referèndum per por a un resultat negatiu a les urnes, segons recull RTVA. D'altra banda, els grups favorables a l'acord, com PS, Ciutadans Compromesos i Liberals, consideren que es tracta d'una bona oportunitat per a tothom per analitzar el resultat del contingut de l'acord.