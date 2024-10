Andorra Endavant critica el “contraban legislatiu” per la proposta de la llei d’immigració

Andorra la VellaEl grup parlamentari Andorra Endavant, liderat per la consellera Carine Montaner, ha presentat una proposta per eliminar la disposició final primera del projecte de llei de les entitats religioses. Aquesta disposició, segons el moviment, permetria introduir canvis significatius a la Llei d’immigració sense el degut debat parlamentari, un fet que Andorra Endavant qualifica de "modificació legislativa per la porta del darrere" o contraban legislatiu.

La disposició final primera que el govern ha proposat eliminar inclou diversos punts que, segons Andorra Endavant, podrien afectar profundament la política migratòria del Principat. Entre aquests punts destaca el punt 4, que permetria a les persones que obtinguessin una autorització de residència i treball a través del règim de protecció temporal i transitòria reagrupar les seves famílies sense haver de demostrar mitjans econòmics suficients.

A més, el punt 5 estableix que les persones beneficiàries d'aquest règim, inclosos aquells en edat de jubilació o en situació de no poder retornar al seu país, podrien obtenir una autorització de residència per raons humanitàries, també sense demostrar recursos econòmics.

Andorra Endavant ha manifestat que qualsevol canvi en la legislació d’immigració ha de ser abordat amb total transparència i a través dels canals legislatius adequats. "Fidel als nostres valors i compromís amb el país, reiterem la nostra oposició a qualsevol forma de contraban legislatiu", ha afirmat Montaner. "La modificació de lleis tan sensibles com la d’immigració no es pot fer d’amagat dins d’altres projectes de llei que no tenen relació directa amb la matèria."

El grup parlamentari ha fet una crida al Consell General perquè consideri aquesta proposta. A més que es mantingui un debat democràtic obert i transparent sobre els canvis legislatius que afecten la ciutadania andorrana i els residents al Principat.