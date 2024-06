Andorra Endavant impulsa una proposició de llei per regular el CBD

Andorra la VellaLa formació política de Carine Montaner continua fent bandera de la regulació del CBD, un producte derivat de la marihuana i que no conté el seu component psicoactiu, el THC. Des d'Andorra Endavant defensen el seu ús terapèutic i han anat més enllà que les darreres setmanes amb una proposició de llei per a la regulació del CBD, tal com informa RTVA.

El grup parlamentari vol una regularització de la importació de productes, el seu cultiu i la seva comercialització. És a dir, una legalització total.

El cultiu es permetria a partir d'una certificació 'Cultiu CBD Andorra', amb llavors certificades per la Unió Europea. La prohibició de la venda de plançons també seria una altra mesura per reforçar el control.

S'ha de tenir en compte que perquè un producte sigui considerat CBD i no marihuana tradicional, i per tant droga, ha de contenir menys d'un 0,3% del component psicoactiu de la planta, el THC. Per comprovar la seva composició seria indispensable, en conseqüència, la creació d'un laboratori de drogues al país que pugui verificar-la, de forma que es garanteixi el compliment de la llei.