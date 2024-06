Andorra Endavant mostra la seva preocupació pel suport de Govern a Zelenski

Andorra la VellaAndorra Endavant ha emès un comunicat per mostrar la seva preocupació pel clar posicionament de Govern en favor d'Ucraïna. Tal com recull RTVA, el partit de Carine Montaner considera que Xavier Espot ha de tornar al principi de neutralitat històrica que ha caracteritzat Andorra sempre, i que ha estat la forma d'assegurar la pau i la seguretat del país.

Des de la formació assenyalen també que hi ha diversos països convidats que han declinat assistir per a evitar possibles repercussions geopolítiques, en un acte en què Rússia no va estar convidada.

Cal recordar que països amb una neutralitat històrica com Suïssa, on s'ha celebrat aquesta darrera cimera de la pau, també s'han posicionat del costat d'Ucraïna en la invasió russa del seu territori. També molts països balcànics i del nord d'Europa amb una neutralitat històrica estan virant cap al costat occidental per l'amenaça del Kremlin.

Si es mira el comportament d'un altre microestat com Mònaco, aquest manté una relativa neutralitat, sota sospita per les bones relacions entre la seva monarquia i el Kremlin.