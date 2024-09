Andorra Endavant reclama quinze dies més per esmenar la llei òmnibus

Andorra la VellaCarine Montaner, líder d’Andorra Endavant, sol·licita una pròrroga de 15 dies per presentar esmenes a l’articulat al Projecte de llei Òmnibus per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, text anunciat públicament pel Govern a l’abril i entrat a tràmit parlamentari l’agost passat.

Les esmenes a l’articulat es presentaran en paral·lel de l’esmena a la totalitat de rebuig del text tal com ho van anunciar fa setmanes. El grup parlamentari d’Andorra Endavant, conscient que l’esmena a la totalitat no rebrà el suport suficient de la cambra parlamentària, en conseqüència, per responsabilitat, presentarà esmenes a l’articulat per tal de canviar i eliminar articles del text inicial “amb l’objectiu de tenir un text final més just i equilibrat per la societat andorrana”.

Segons exposen des de la formació de Carine, “el Projecte de llei Òmnibus té un impacte directe en el teixit econòmic i social del nostre país, i des d’Andorra Endavant considerem imprescindible disposar del temps necessari per dur a terme un procés de consulta i diàleg exhaustiu amb totes les parts implicades” perquè “els equilibris són fràgils i una llei d’aquest tipus pot portar el país en una situació nefasta”.