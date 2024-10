Andorra rebrà Albert II de Mònaco l'any vinent

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, participa aquest cap de setmana a la XIX Cimera de la Francofonia que aplega els caps d’Estat i de govern de l’espai francòfon, un esdeveniment que ha arrencat avui a Villers-Cotterêts (França) i que porta per títol “Crear, innovar i emprendre en francès per al treball dels joves”. El president de França i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, i la seva esposa, juntament amb la Secretària General de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, han estat els encarregats de donar-los la benvinguda en aquesta localitat que acull la Ciutat internacional de la llengua francesa, un lloc carregat de simbologia on l'any 1539 es va signar l'Ordenança que va institucionalitzar l'ús del francès per primera vegada al regne de França.

Espot ha compartit fotografies en les seves xarxes socials amb diversos dirigents internacionals destacats, entre els quals es troba el príncep Albert II de Mònaco. Ha volgut destacar les bones relacions entre els dos Principats i ha avançat que el príncep visitarà Andorra durant la celebració dels Jocs dels Petits Estats, que tindrà lloc durant el 2025.