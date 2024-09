Andorra reitera que Palestina no compleix els requisits per ser considerada un estat

Andorra la VellaEl cap de Govern ha remarcat a l'assemblea general de l'ONU que Palestina no pot ser considerada un estat. Andorra considera que encara no compleix els requisits per ser considerada com un estat com a tal, segons recull RTVA. Destaquen, això sí, que ha de ser considerat un membre de ple dret de l'ONU.

Aquesta postura està en la línia de França, que no ha anat tan lluny com Espanya, i que considera que Palestina no disposa d'algunes característiques clau per ser esdevenir estat. Una posició que Espot declara com a compatible amb la demanda de la fi del conflicte.

Cal recordar que el govern de Pedro Sánchez sí que ha manifestat la seva voluntat de reconèixer Palestina com a estat, i que ha visitat altres països amb la intenció de sumar més estats a la proposta.