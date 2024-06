Andorra la Vella demana la implicació de Govern en les millores al comunal

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella vol que en les reformes de l'estadi comunal Joan Samarra Vila de cara als jocs dels petits estats de l'any que ve hi hagi la implicació del Govern i del comitè olímpic andorrà. Així ho ha posat en relleu el cònsol major, Sergi González, a preguntes de l'oposició sobre les previsions d'inversió en aquesta infraestructura comunal. González ha destacat que la partida per a aquest any és de 380.000 euros i preveu la millora del tartan, un gimnàs i un magatzem, unes actuacions que responen a les reunions mantingudes entre la majoria i els usuaris de l'estadi, especialment de la Federació d'atletisme per copsar les necessitats. Fer altres inversions de millora de cara als jocs, ha concretat, suposaria una inversió d'uns 700.000 euros.

D'aquesta manera, González ha manifestat que espera una resposta de les altres parts, ja que si "volem un estadi amb cara i ulls" calen aquests 700.000 euros, amb la qual cosa ha defensat que "toca que tots invertim" per poder fer la reforma que cal. "Cal una visió general i no de parroquialismes", ha reivindicat. Davant aquestes afirmacions el conseller de l'oposició, David Astrié, ha destacat que "és un estadi comunal, com el seu nom indica" i, per tant, ha afegit que no entén "perquè s'està demorant l'execució d'aquest projecte sota el pretext que s'està buscant suport", ja que ha alertat que "és la responsabilitat del comú que el maig del 2025 tinguem un estadi comunal que llueixi i faci goig" i ha recordat que l'anterior majoria ja va fer una auditoria amb les actuacions que es necessitaven i ja es va preveure una partida al pressupost que s'ha mantignut. I és que ha apressat la majoria a actuar per poder complir els terminis necessaris perquè les millores estiguin enllestides de cara a l'any que ve. González ha manifestat que comparteix el parer d'Astrié que cal actuar amb celeritat si bé ha afegit que encara "no ha premut el botó del pànic" i ha remarcat que veu "factible" tenir les millores a punt si tothom hi posa de la seva part.

Aquest ha estat un dels punts que s'han debatut en la sessió de consell de comú d'aquest dimarts en què també s'ha informat del tancament de comptes del primer trimestre, que s'ha tancat amb un resultat negatiu de 2,6 milions, fruit d'uns ingressos de 9,5 milions i unes despeses de 12,1 milions. El conseller de Finances, Joaquim Miró, ha destacat que es tracta d'un resultat "poc significatiu", ja que el segon trimestre de l'any es preveu recaptar molt més i ha recordat que s'han incorporat al pressupost uns romanents de 4,1 milions. Pel que fa a les inversions reals, s'han destinat uns tres milions d'euros, però hi ha compromesos sis milions, el 46,8% del total del pressupost. Des de l'oposició Astrié ha defensat que s'afanyi els responsables dels diferents departaments a enllestir projectes per evitar els reconduïts.

Durant la sessió de consell de comú també s'ha aprovat l'agermanament amb Viana do Castelo, i tant majoria com oposició han coincidit a lloar la tasca que ha fet Josep Lluís Carvalho perquè sigui una realitat.