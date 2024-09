Assistència de Marsol a Espot per l'afer Grifols

Andorra la VellaMalgrat les peticions de la comissió legislativa d'Economia i del Partit Socialdemòcrata (PS) perquè sigui el cap de Govern, Xavier Espot, qui doni explicacions sobre el projecte fallit de Grifols, finalment seran les ministres d'Economia, Conxita Marsol, i de Salut, Helena Mas, qui compareixeran davant els consellers generals.

Almenys aquesta és la proposta que, segons ha avançat la consellera general demòcrata, Meritxell López, traslladaran els grups de la majoria a la resta de consellers aquest divendres durant la comissió legislativa d'Economia. "La proposta del grup demòcrata és apostar per la compareixença de les ministres pertinents en aquest projecte perquè pensem que és important compartir tota la informació i el moment en el qual ens trobem avui dia", ha declarat.

Un dels fets rellevants pels quals se sol·licitava la compareixença d'Espot és perquè el projecte de Grifols va sorgir durant el seu mandat en un moment en què Mas era secretària d'Estat i Marsol ni tan sols formava part de l'executiu. En aquest sentit, López ha justificat la no compareixença del cap de Govern posant en relleu que Marsol i Mas lideren "els ministeris al capdavant d'aquest projecte" i, a més, és la titular d'Economia qui ha de comparèixer davant aquesta comissió legislativa.

Així mateix, ha exposat que el cap de Govern "sempre ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i sempre ha respost totes les preguntes en aquest sentit i seguirà fent-ho, però pensem que no és escaient en aquest cas la compareixença del cap de Govern en una comissió legislativa perquè tampoc és un afer d'extrema urgència" tenint en compte que, al final, "el projecte no ha tirat endavant".

A la vegada, ha reiterat que, fins ara, "no s'ha donat el cas que un cap de Govern hagi comparegut davant d'una comissió legislativa", tot i que ha convidat els consellers generals a formular preguntes mitjançant els mecanismes establerts pel consell com són les preguntes orals o escrites.

Amb tot, López ha reconegut que des del Govern "s'havien invertit uns diners", però que finalment tot plegat arribarà a una "conclusió satisfactòria" que permetrà "recuperar la inversió feta" i, per tant, "no estem en una situació que hagi sigut molt crítica o molt greu i creiem que aquest és el procediment i els mecanismes que preveu el Consell General per donar resposta a aquestes qüestions".