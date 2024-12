Astrié titlla de "dèspota" l'actitud de González durant el Consell de comú

Andorra la Vella“Els ciutadans d’Andorra la Vella han vist avui els dirigents que tenen actualment, que aprofiten la sessió de Consell de Comú per fer un míting polític“. Així de contundent ha estat el conseller de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, perplex després del que s’ha viscut durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous. “No ho havia vist mai“, ha manifestat, “el Comú no és el lloc, que facin servir les xarxes socials del seu partit“.

Els fets s’han desencadenat de la següent manera. Abans de finalitzar la sessió, el cònsol Sergi González ha demanat als consellers, un per un, que expliquessin tot el que havien fet el darrer any. “No sabem per què ho ha fet, potser perquè se senten qüestionats o al·ludits“, ha exposat Astrié, recordant que aquest punt “no estava a l’ordre del dia“. A més a més, en acabar les exposicions, González no ha deixat intervenir als consellers de Demòcrates, “perquè jo soc el cònsol” -ha justificat- i ha donat per tancada la sessió. “És una falta de respecte, mai havia vist aquesta actitud tant dèspota i agressiva” en un Consell de Comú, ha manifestat Astrié, lamentant que la capital compti amb un cònsol “que no deixa el dret a la rèplica i que no promou la participació democràtica dins d’una institució com és el Comú”.

Aquesta situació s’ha viscut, a més, en un Consell de Comú on els tres consellers de DA, Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, han votat favorablement a tots els punts de l’ordre del dia. Entre aquests, la despesa plurianual per a la reforma i embelliment de l’Estadi Comunal, que a més comptarà amb una aportació de 135.000 euros per part del Govern, fet que Astrié ha celebrat. “Estem molt a favor d’un projecte per a una instal·lació que és utilitzada per tot el país, clubs i escoles”, ha afegit, recordant a més que permetrà donar una bona imatge exterior de cara als Jocs dels Petits Estats del maig.

De la mateixa manera, han votat a favor del projecte de remodelació de la plaça del Poble i de la plaça Vinyes. Un projecte, ha recordat Astrié, que és fruit “de la feina feta el mandat passat“, en què, a més del concurs d’idees, es va escoltar la ciutadania, i consultar les entitats culturals i socials sobre les seves necessitats. Per aquest motiu, “lamentem profundament el retard“, una “dilació que té un cost econòmic i social perquè hem perdut un any en què la ciutadania hagués pogut gaudir de la plaça del Poble”. Durant aquest temps, el que la majoria ha fet és una “operació de cosmètica“, ha criticat el conseller de DA.

Finalment, en la sessió d’aquest dijous també s’ha informat sobre la liquidació pressupostària del tercer trimestre d’aquest any, la qual s’ha tancat amb un superàvit de 9 milions d’euros. “No és normal tenir un superàvit tan gran”, ha lamentat Astrié, indicant que “una administració no està feta per tenir superàvit, sinó per quadrar els números“. Per tot plegat, ha demanat a la majoria “un esforç per complir el pressupost de la manera més acurada possible“.