Baró acusa alguns youtubers de "no estimar el país" i demana més fiscalitat per a aquests perfils

Andorra la VellaLa polèmica del creador de contingut resident, Wall Street Wolverine, ha arribat al Consell General. Cap dels líders de l'oposició ha estat aliè a les paraules de l'empresari sobre les "perroflautades" en la política andorrana. Concretament, sobre "l'Acord d'Associació i les polítiques wokistes".

En aquest context, el "wokisme" es refereix a polítiques o moviments socials enfocats en temes d'igualtat, diversitat i justícia social, que sovint generen debat per la seva percepció de ser intervencionistes o excessivament dogmàtiques.

Dit això, Pere Baró líder del PS va ser el primer a mostrar el seu rebuig cap a les afirmacions abans que es conegués que aquestes "perroflautades" feien referència a l'Acord d'Associació. Aquí entra en escena el líder de l'oposició, Cerni Escalé per aclarir a un usuari que l'interpel·la que Wall Street Wolverine no es referia a l'obligació d'uns coneixements mínims de català per renovar la residència sinó a l'Acord d'Associació. En darrer lloc, Carine Montaner ha sortit a escena per a reafirmar les paraules del resident i comparteix que polítiques intervencionistes en l'habitatge i l'Acord s'estan fent malament.

Després de conèixer el motiu aparentment real que van provocar les advertències de portar les empreses a Dubai per part de Domínguez, Pere Baró s'ha reafirmat en les seves paraules. No només s'ha reafirmat sinó que ha anat més enllà i acusat a la trucada d'actualitat d'RTVA a "alguns youtubers no estimen el país i només estan aquí per un benefici econòmic". De fet ha opinat que si la fiscalitat fos més dura amb aquests perfils molts marxarien del país.

Baró ha fet una crida a donar més veu als creadors de continguts, músics, escriptors, artistes i de més figures perquè tinguin més espai en el debat mediàtic. Així mateix, ha convidat de nou a Wall Street Wolverine a tornar-se'n per la frontera del riu Runer.