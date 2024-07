Baró ataca Miñana a xarxes i aquest li torna assenyalant que s'està plegant als demòcrates i la banca

Andorra la VellaEl notari Joan Carles Rodríguez Miñana i el líder del Partit Socialdemòcrata Pere Baró es troben en una ‘guerra’ a les xarxes socials que ha anat escalant en intensitat. Inicialment, les discrepàncies se centraven en la visió dispar de tots dos respecte a la validesa de l’estudi sobre l’impacte de l’acord d’associació.

La intensitat ha anat a més després que Baró hagués acusat de ‘manipulador’ al notari perquè entenia que feia una lectura esbiaixada i interessada de l’estudi sobre l’acord d’associació. Miñana, per la seva banda, acusa el PS de plegar-se als demòcrates, a la banca i al totxo (seguint les petjades dels demòcrates) perquè precisament aquestes són els sectors més beneficiats per l’intercanvi d’informació.

Entre l’intercanvi de retrets, Baró va dir per twitter a Miñana” el que comentes de l’estudi està una mica manipulat de la teva part”. El notari va comentar que els demòcrates es pensen que tenen la ‘paraula de Déu’ i que no els hi cal demostrar amb dades l’acord d’associació. I afegia que el PS li està comprant a DA “totes les motos i encara els aplaudeixen amb les orelles”.

Baró va replicar tornant a acusar Miñana de manipulador. “És perillós manipular d’aquesta forma i em sap greu perquè penso que saps ben bé el que ens diferencia (a DA i el PS). Penso que en moltes polítiques liberals tu pots estar més a prop de DA que nosaltres”. Miñana el cita a les properes eleccions insinuant que la gent ja no “compra” la “moto” que els demòcrates són liberals i el PS socialdemòcrata, sinó que són coses similars. I que Baró ho podrà comprovar en els pròxims comicis.

Alguns dels tuits:

La ‘guerra’ ha portat un efecte col·lateral per al líder del PS perquè altra gent s’ha sumat a les crítiques. Per exemple, perquè ha bloquejat a opinadors andorrans a Twitter.

I Baró també ha rebut per part dels que estan d’acord amb Rodríguez Miñana que el PS s’ha venut a la banca i al totxo.