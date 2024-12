Baró reclama que es desfaci la designació de Pallarés per a dirigir l'Institut Andorrà de les Dones

Andorra la VellaJudith Pallarés ha estat nomenada aquest dimecres pel cap de Govern com a presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD). El relleu arriba després que Montserrat Ronchera, qui havia ocupat el càrrec durant els últims dos anys, hagi decidit plegar per motius personals. Aquesta decisió va ser comunicada per Guillem Casal durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata (PS), considera que l’elecció de Pallarés per a dirigir l’entitat “és un clar cas de voler pagar favors electorals per complir la quota electoral d’Acció i de nepotisme”.

Baró considera que un càrrec com la presidència de l’IAD en la legislatura que, segons indica Govern, serà la de la despenalització de l’avortament, no s’ha de fer a dit. “Creiem que no és el lloc ni és el moment”, opina el president del PS. Tanmateix, apunta que dins de la mateixa junta sortint hi havia més dones que amb dos anys d’experiència a l’entitat podrien desenvolupar la tasca amb més efectivitat que Pallarés i reclama a Govern que faci un pas enrere en la seva decisió. Alhora, aprofita per agrair a l’anterior junta la feina feta durant l’exercici de les seves funcions.