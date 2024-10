Bartumeu assegura que el referèndum sobre la UE no és vinculant

Andorra la VellaL'excap de Govern i observador del procés de negociació amb la UE, Jaume Bartumeu, ha acudit aquest dimecres a Avui Serà un Bon Dia per comentar els temes d'actualitat política, especialment respecte a Europa i la llei Òmnibus.

Respecte al referèndum de l'acord amb la UE, Bartumeu ha assegurat que tant l'excap de Govern Toni Martí com Xavier Espot han defensat sempre aquesta fórmula. Una situació diferent respecte a San Marino, on s'ha votat al congrés però no via referèndum.

Tot i això, l'ex cap de Govern ha fet una advertència, explicant que un referèndum vinculant no tenia cap encaix constitucional, cosa que implica que, a tots els efectes, seria únicament de caràcter consultiu.

Una altra cosa, aclareix Bartumeu, és que Demòcrates tingui el compromís polític de tirar l'acord en cas que la població no el vulgui. Això implicaria no ratificar-lo al Consell.

L'observador de l'acord afegeix que fer-lo vinculant suposaria canviar la constitució.