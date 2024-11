Bartumeu demana canvis profunds a l'equip negociador de l'Acord

Andorra la VellaL'excap de Govern Jaume Bartumeu considera que hi ha d'haver canvis a l'equip que porta les negociacions amb Europa sobre l'acord d'associació. Bartumeu demana que hi hagi un "plantejament radical" i ha assenyalat el secretari d'Estat, Landry Riba, perquè creu que no està capacitat per gestionar l'acord, ja que diu que no té "coneixements tècnics ni té l'experiència política" per gestionar-ho. L'excap de Govern defensa que l'adhesió d'Andorra al mercat europeu és "necessari per al desenvolupament econòmic del país" i li dona suport perquè serà positiu, però també indica que la negociació ha estat mal portada perquè hi ha algunes "llacunes i mancances". En aquest sentit, creu que no s'ha analitzat l'impacte que pot comportar l'entrada de productes agrícoles amb la caiguda dels aranzels a la duana o que les farmàcies en poden sortir perjudicades perquè tindran una pèrdua d'ingressos, atenent que no podran comercialitzar productes suïssos o dels Estats Units, com feien fins ara. Aquestes són algunes de les premisses que exposa Bartumeu en el quadern 'Europa no és una opció, és una necessitat' que ha publicat el Centre d'Estudis i Recerca Socialdemòcrata.