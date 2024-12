Bartumeu diu que Brussel·les va eliminar les opcions alternatives a l'acord

Andorra la VellaJaume Bartumeu ha destacat que afirmar que hi ha alternatives a l'acord d'associació amb la Unió Europea és voler "inventar la sopa d'all" perquè la Unió Europea ha deixat clar que aquesta és la fórmula. L'excap de Govern ha manifestat que no hi ha cap alternativa a l'acord d'associació "no perquè ho digui jo sinó perquè el nostre interlocutor, el Consell Europeu, ja ens va eliminar una sèrie d'opcions alternatives i ens va dir que havíem de negociar un acord d'associació".

Bartumeu ha especificat que "alguns" volen "descobrir la sopa d'all amb acords atípics fets a la mida d'Andorra". L'excap de Govern ha recordat que el Principat "és un país petit i feble a l'hora de negociar i no ens hem de pensar que tenim una gran capacitat de maniobra". I ha afegit que quan hi ha un acord entre dues parts "no només podem tenir beneficis sinó també hi ha cessions i concessions".

El notari Joan Carles Rodríguez Miñana considera que hi ha una alternativa a l'acord d'associació. "Si els hi diem que ens ho repensem, ens donaran un acord duaner igual o millor que l'actual", segons ha comentat el notari que s'ha convertit en una de les veus més populars contra l'acord.

El notari justifica l'existència d'una alternativa en el fet que "la Unió Europea no va a fer mal a ningú i menys a Andorra". Per a Miñana, "si s'han detectat problemes abans de signar és molt millor replantejar-lo que no pas signar-lo i esperar després a la bona voluntat de tothom" per solucionar allò que pot ser perjudicial.