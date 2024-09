El bisbe Serrano, elogiat per Espot i Ensenyat

Andorra la VellaJosep-Lluís Serrano Pentinat ja és oficialment el bisbe coadjutor del bisbat d'Urgell i futur copríncep d'Andorra, un cop Joan-Enric Vives es jubili. Serrano Pentinat ha estat ordenat bisbe aquest dissabte en la celebració de l'ordenació episcopal que ha tingut lloc a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. Aquesta ha estat la primera ordenació que ha acollit el temple urgellenc des de fa més de cinquanta anys, quan el bisbe Joan Martí i Alanis va ser ordenat dia 31 de gener de 1971.

Després de l'esdeveniment, les dues principals autoritats d'Andorra, cap de Govern i síndic, han coincidit a destacar que Serrano té el perfil ideal per ser el futur Copríncep Episcopal d'Andorra.

Carles Ensenyat ha destacat que "eminentment és un diplomàtic de carrera i, al final, que el cap d'Estat sigui una persona versada i amb experiència en el món de la diplomàcia, i ho hem pogut escoltar, que parla molts idiomes, em sembla que en parla sis o set, és una cosa molt important per a nosaltres. Perquè al final ens ha de representar quan les institucions del país ho necessitin en fòrums internacionals i amb autoritats internacionals."

Xavier Espot ha manifestat que "és una persona amb un vessant molt pastoral, una persona que, tot i que ha treballat a la Santa Seu, ha estat en nunciatures en països en vies de desenvolupament, amb moltes dificultats, que ha estat molt sobre el terreny per ajudar els pobres, a les persones més vulnerables, i crec que això se sent en el seu discurs. Per tant, jo crec que té unes qualitats humanes que el faran idoni per ser bisbe i per ser també copríncep."