A la caça del votant de Ciutadans Compromesos i part de DA

Andorra la VellaEl partit de dretes considera que té un marge important per créixer amb l’arribada de persones vinculades als demòcrates i que estan descontents amb el suposat gir ideològic a l’esquerra. Els càlculs d’alguns dels impulsors d’aquesta nova força veuen probable, segons les fonts consultades, que Ciutadans Compromesos pugui abandonar de forma global el pacte amb DA i entrar en coalició amb el nou partit. Les fonts comenten que veuen factible una jugada similar a la del 2015 quan Ciutadans Compromesos i Unió Laurediana van unir-se dins de Liberals d’Andorra.

L’experiència del 2015 va comportar que Liberals, llavors el partit que liderava el sector conservador, va acabar com a segona força política darrere dels demòcrates. Va guanyar a les territorials de Sant Julià i la Massana. Unió Laurediana, de facto, ja es troba dins del nou partit de dretes. El fet que altres moviments de tarannà conservador com Virtus Unitas també hi siguin seria un plus per tenir una representació a totes les parròquies. I esperen el suport de barons que representen tots els sectors professionals i associacions enfadats per les polítiques governamentals.

Les fonts consultades han indicat que dins dels participants en les trobades de la nova formació hi ha dues tendències. Una s’oposa rotundament a qualsevol pacte amb els demòcrates als quals culpen de la situació actual per un suposat gir cap a plantejaments socialdemòcrates. Hi ha un segon col·lectiu que no tancaria la porta a un pacte amb els demòcrates, si fos necessari, per poder fer plantar al teòric ‘front d’esquerres’ que es prepara per a les generals. La unió PS-Concòrdia amb una llista demòcrata i una del partit de dretes, segons aquestes fonts, seria entregar en safata el Govern a l’esquerra.

El principal problema, segons les diverses fonts, per a la nova formació és que a hores d’ara continua sense tenir líder. S’hauria sondejat discretament a un parell de polítics, però la resposta hauria estat negativa. Les fonts comenten que un dels grans problemes és que la gran majoria dels impulsors d’aquest nou moviment estan per sobre dels 60 anys.