Cairat denuncia que Majoral treballa per a un privat en la compra de l’edifici CATSA

Andorra la VellaEl ple del comú de Sant Julià de Lòria ha estat escenari d’un intens enfrontament entre el cònsol major, Cerni Cairat, i l’excònsol i conseller comunal Josep Majoral, arran de la protecció patrimonial de tres edificis de les antigues fàbriques de tabac.

Segons RTVA, Cairat ha acusat Majoral de tenir una conducta "immoral i reprovable" en relació amb la catalogació d’aquests immobles. Segons Cairat, Majoral, que en el passat va defensar que els edificis fossin públics, ara estaria treballant pels interessos privats en aquest àmbit. El cònsol insinua que Majoral hauria fet ús del seu càrrec com a conseller comunal per obtenir informació privilegiada, fet que Majoral ha negat rotundament.

El que trobo certament reprovable i immoral és que s'anunciés el 12 de desembre en un debat electoral que treballaria conjuntament amb el Govern per adquirir aquest immoble i, tot just uns mesos després, treballi pel seu interès particular ” Cerni Cairat Cònsol major de Sant Julià

Per la seva banda, Majoral ha respost amb contundència, assegurant que no representa cap interès privat i que només treballa pels seus propis projectes professionals. "Cairat li falta molta informació al respecte perquè no represento ni la propietat ni els interessos de ningú. L'únic que represento són els meus interessos, i la pel·lícula acaba aquí", ha afirmat el conseller.

"Jo crec que a aquest senyor (Cerni Cairat) li falta molta informació al respecte perquè no represento ni la propietat ni els interessos de ningú. L'únic que represento són els meus interessos i el meu interès és treballar per guanyar-me la vida, com molts altres projectes que estem duent a terme des del meu despatx. I la pel·lícula acaba aquí".