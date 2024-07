El candidat del Nou Front Popular francès va afirmar que "deixaria de ser Copríncep si no es despenalitza l'avortament"

Andorra la Vella#Macron est co-prince d’Andorre avec l’évêque espagnol de Seo-de-Urgel ! Il doit établir le droit à l’avortement dans sa principauté ou l’#IVG est réprimée. Ou renoncer à cette coutume archaïque et indigne d’un républicain.

Jean-Luc Mélenchon, dirigent del Nou Front Nacional va instar el Copríncep Emmanuel Macron a dimitir com a Cap d’Estat del Principat si no aconseguia que Andorra aprovés el dret a l’avortament. Fins i tot anava més enllà perquè a més de demanar que renunciés, deixava clara la seva oposició a la institució del Coprincipat. Va qualificar ser cap d’Estat d’Andorra com a “càrrec arcaic i indigne d’un republicà”.

Mélenchon en alguna entrevista havia deixat entreveure que si guanyés les eleccions presidencials a França, segurament renunciaria a ser Copríncep d’Andorra. Creu que és una institució que cal abolir per ser de caire feudal.