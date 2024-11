Casal titlla de "terreny desconegut" l'alternativa al pacte amb la UE

Andorra la VellaGuillem Casal té clar que “el manteniment de l’statu quo a Andorra passa per l’acord d’associació”. El ministre portaveu assegura que l’acord d’associació és el manteniment de la situació “de l’Andorra com la coneixem actualment; millorada a llarg termini si sabem fer funcionar aquest instrument”. Casal titlla de “terreny desconegut” qualsevol altra possibilitat que no contempli l’aplicació del pacte Andorra-UE. En els darrers dies s’ha conegut que Europa ha demanat una pròrroga per tal de continuar analitzant jurídicament el text pactat. Xavier Espot, com a resposta a la circumstància, va anunciar que això faria endarrerir el referèndum, generant una allau de reaccions en la ciutadania i en els grups parlamentaris de l’oposició.