Ciutadans Compromesos demana estudiar la regulació de la indústria del cànnabis a Andorra

Andorra la VellaEls grups parlamentaris han formulat fins a 24 propostes de resolució instant l'executiu a actuar en diferents àmbits. D'aquesta manera, han estat els parlamentaris de Concòrdia els que han posat 'més deures' al Govern, ja que han presentat un total de vuit propostes. Andorra Endavant n'ha formulat sis, mentre que Ciutadans Compromesos, Demòcrates i PS n'han presentat tres cadascun. Finalment, el conseller general no adscrit ha fet una proposta de resolució. La regulació del cànnabis i una nova llei de l'aigua, el suport al sector ramader, o millores al sistema de salut han estat algunes de les temàtiques al voltant de les quals giren les propostes que aquest divendres els grups debatran i acabaran definint.

Des de Ciutadans Compromesos s'encomanen les línies mestres pel benestar digital i un pla d'accions que inclogui actuacions concretes per l'adopció de mesures per garantir la protecció dels infants i els joves en l'entorn digital; un projecte de llei sobre la indústria del cànnabis, que inclogui la participació del sector primari en aquest nou sector i que s'analitzi si aquesta indústria pot suposar una nova font d'ingressos i que pugui nodrir un fins sobirà i, a l'últim que s'impulsi una prova pilot de pràctiques en empreses per a joves de primer de batxillerat.