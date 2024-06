Ciutadans Compromesos desmenteix les acusacions d'Habitatge Digne de no voler escoltar-los

Andorra la VellaEl Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos nega els retrets de la Coordinadora per un Habitatge Digne en què s'afirma que la formació ha mostrat un nul interès a reunir-se amb ells.

El dia 17 d’abril del 2024 el Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos es va posar en contacte amb un dels membres de la Coordinadora per un Habitatge Digne per demanar una reunió. L’objecte de la reunió era abordar l’anomenada “trampa del fill”. En la trucada telefònica, que va durar 12 minuts, el membre de la Coordinadora per un Habitatge Digne va posar de manifest que la prioritat era parlar amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, i no amb els grups parlamentaris i que ja serien els afectats de l’anomenada “trampa del fill” els qui decidirien si es volien trobar amb les formacions del Consell General i que ja serien ells els qui es posarien en contacte. El membre de la Coordinadora per un Habitatge Digne va destacar que Ciutadans Compromesos havia estat el segon grup parlamentari, després d’Andorra Endavant, en contactar amb ells per fer una reunió i va posar de manifest la bona voluntat.

No va ser fins gairebé dos mesos més tard, el dia 3 de juny del 2024, que la Coordinadora per un Habitatge Digne es va posar en contacte amb el grup parlamentari via correu electrònic. En el correu la coordinadora va manifestar: “volem agrair l’interès que va mostrar el seu grup per aquest problema”. Sobre la reunió, van posar sobre la taula com volien procedir. “Si us sembla bé, ens agradaria rebre per escrit el vostre parer al respecte, els punts amb els que esteu d’acord, els que modificaríeu, eliminaríeu o us generen dubtes. Una vegada tinguem això, si escau, podríem concertar una reunió, per tractar aquest i altres temes que considereu. Entendreu raonable que no vulguem fer reunions per “veure’ns les cares”, per intercanviar impressions sense més”.

Des del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos trobem que és crucial poder fer una reunió per compartir opinions i poder engegar d’aquesta manera un treball conjunt. La formació sempre s’ha mostrat sensibilitzada sobre la problemàtica i oberta a escoltar opinions. Els grups parlamentaris que conformen la majoria, Ciutadans Compromesos i Demòcrates, es troben de fet treballant conjuntament amb el Govern per impulsar el conegut com a pla de xoc de l’habitatge. Una llei ambiciosa que busca solucions transversals i que implica la modificació de diferents texts legals. Una feina que s’ha de fer de manera curosa perquè els texts legislatius mantinguin coherència.

Lamentem de nou aquestes declaracions malintencionades que no reflecteixen l'interès i la voluntat de diàleg que el Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos ha mostrat envers aquesta problemàtica.