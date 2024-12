Col·laboració entre els comuns per motoritzar riscos naturals

Escaldes-EngordanyEls comuns monotonitzaran els riscos naturals. Així s'ha acordat a la reunió de cònsols que s'ha celebrat aquest dimarts a Escaldes-Engordany. Les corporacions col·laboraran amb el centre d'investigació Andorra Recerca i Innovació (AR+I) a través d'una plataforma digital, anomenada Argos, amb l'objectiu de monotonitzar crescudes de rius sobtades, allaus o altres fenòmens per tal de "tenir eines a disposició per poder actuar amb la prevenció màxima possible i en cas d'emergència tenir els elements de resposta a la població civil", ha afirmat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé. Els comuns hauran d'implementar sensors a les principals zones de riscos naturals per tal de tenir indicadors i així facilitar dades a la plataforma. D'aquesta manera es podrà reaccionar a temps. La plataforma s'ha treballat juntament amb els cossos de seguretat especials, com per exemple els bombers, protecció civil i policia.