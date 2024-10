Els comuns mostren el seu malestar amb el col·legi d'arquitectes

Sant Julià de LòriaEls set comuns del país no estan del tot satisfets amb el Col•legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra. A la reunió de cònsols, celebrada aquest dimarts a Sant Julià de Lòria, els cònsols majors i menors han mostrat el seu malestar amb aquest organisme perquè consideren que els "posen pals a les rodes", ha manifestat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili. Concretament, les administracions es queixen que els fan algun bloqueig i que tenen dificultats per contractar tècnics per elaborar plans d'urbanisme i que molts dels edictes publicats per les corporacions en el BOPA queden deserts. Gili ha explicat que hi hagut alguna reunió amb aquesta institució i s'han intercanviat comunicacions, però les respostes que han rebut han sigut "cartes dures" i amb actituds i formes inadequades. El cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat ha manifestat que estan esperant resposta a una petició de reunió que els van traslladar. També ha explicat que pateixen un "bloqueig" i que no es poden quedar parats perquè "necessitem impulsar mesures de revisió dels nostres plans urbanístics".