Concòrdia critica que l'estat no augmenti la despesa en inversió malgrat no parar de créixer

Andorra la VellaDurant aquest dijous s'està celebrant el debat de totalitat del pressupost de Govern per a l'exercici 2025. El primer a entrar en escena ha estat el líder de Concòrdia Cerni Escalé, per l'esmena a la totalitat que presenta el seu grup.

Escalé s'ha mostrat des del començament de la intervenció contrari a la proposta de pressupost dels Demòcrates, i ha incidit en la necessitat d'augmentar encara més la despesa per resoldre la problemàtica de l'habitatge.

El líder del principal partit de l'oposició ha fet al·lusió també al fet que l'administració pública està reduint dràsticament les inversions. És a dir, que cada vegada és major el percentatge del pressupost que es dedica a la despesa de l'administració i no a invertir a futur.

Per fer el seu argument, Escalé explica que el pressupost de l'any 2012 era de 321 milions d'euros per cobrir la despesa de Govern, mentre que la inversió va ser de 215 milions. Una tendència contrària als previstos per l'any 2025, que tindran 548 milions d'euros per al funcionament de l'administració, mentre es dedicaran 120 milions en inversions.

Concòrdia critica, en definitiva, que l'augment de pressupost derivat de l'augment de població no s'està dedicant a inversions, sinó que únicament està sufragant el cost d'augmentar l'estat, "cada vegada més feixuc".