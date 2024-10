Concòrdia demana per la situació del cos de policia

Andorra la VellaEl conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha formulat un seguit de preguntes al Govern relacionades amb la situació laboral al Cos de Policia, perquè siguin respostes per escrit. Bartolomé argumenta que l’alt nivell de seguretat ciutadana és el principi vertebrador de la societat andorrana, però que la proliferació de nous conflictes, especialment en l’entorn digital, demanen un reforç dels recursos que l’Estat destina al manteniment de la seguretat pública. També exposa que el cos policial fa anys que es troba en una situació delicada per una manca d’efectius i la necessitat de disposar d’un material adaptat a l’altura de la seva responsabilitat.

Entre les qüestions formulades, Pol Bartolomé demana a l’executiu per les noves contractacions que té previstes fins a finals de legislatura, a més de si manté el compromís d’arribar als 300 efectius, tal com s’ha expressat en diverses ocasions des de la direcció del cos. Bartolomé recorda que incrementar els efectius “és un repte fonamental” per garantir la seguretat ciutadana, entre altres, en esdeveniments esportius i turístics de masses. En aquest sentit, vol saber si es disposa d’un protocol específic per aquest tipus d’actes.

El conseller general de Concòrdia també pregunta per la formació continuada dels membres del Cos de Policia i per la seva preparació física i el fet que aquesta pugui desenvolupar-se en horari laboral, com passa en altres cossos especials. Alhora, demana què s’ha previst per tal d’assolir una major participació en els edictes d’accés al cos.

En l’àmbit legislatiu, Pol Bartolomé vol saber si el ministeri està valorant la possibilitat de desplegar una nova Llei de seguretat pública, “en la qual es detalli un millor equilibri entre seguretat i la protecció de les llibertats individuals”. I en relació amb l’habitatge, tenint en compte la complexa situació que viu el país, també demana què s’ha previst per facilitar que els agents del Cos de Policia puguin complir amb el requisit de viure en territori andorrà.

A més, el conseller general de Concòrdia ha formulat una pregunta concreta sobre el Pas de la Casa. Tenint en compte el gran nombre de turistes que es concentren a la vila encampadana durant els mesos d’hivern, vol saber si els efectius policials actuals són suficients per garantir el manteniment de la seguretat i l’ordre públic.

Esmena d’aplicació immediata per a la Llei del Registre d’entitats religioses

Tot i que Concòrdia ja va presentar fa unes setmanes les esmenes al Projecte de llei qualificada del Registre d’entitats religioses, dins el termini inicialment establert, la presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, ha entrat una esmena addicional relacionada amb una disposició final del text, en la qual es modifica un article de la Llei qualificada d’immigració. En concret, el que fa referència a la concessió de l’autorització de residència i treball, un cop extingida la vigència de l’autorització de sojorn o sojorn i treball en règim de protecció temporal i transitòria, que és la que empara als refugiats ucraïnesos per raons humanitàries. Així doncs, per tal que aquestes persones no quedin desemparades, cal efectuar aquesta modificació per tal que aquesta part del text entri en vigor de manera immediata un cop es publiqui al BOPA, i no al cap de sis mesos, com es preveu per a la resta de punts de la llei.