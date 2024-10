Concòrdia entra al debat dels treballadors transfronterers

Andorra la VellaConcòrdia protagonitza la darrera crítica a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) sobre el model de treballadors transfronterers. La patronal diu textualment en un comunicat que Luxemburg, amb un 50% de treballadors transfronterers, “podria ser un bon model a estudiar per poder acomodar les necessitats futures de les empreses andorranes”. Més tard, durant el dia d’avui, a través de les xarxes socials, la CEA ha matisat que aquesta era tan sols una idea embrionària, de moltes possibles. Davant d’aquestes manifestacions, Concòrdia

demana un posicionament clar i públic de la patronal perquè totes les persones que treballen a Andorra puguin viure-hi, independentment del seu poder adquisitiu. El partit també insta la patronal a continuar el camí de trobar solucions conjuntes a la problemàtica de l’habitatge, perquè cap persona resident es vegi obligada a abandonar el país.

Segons exposen al comunicat que han difós als mitjans de comunicació, "ens trobem en una situació en la qual l’elevat preu de l’habitatge de lloguer, unit a una manca d’oferta i a l’increment del cost de la vida, ha provocat que hi hagi persones que s’hagin vist obligades a marxar del Principat. Aquesta problemàtica no es pot banalitzar i ningú s’hauria de trobar en aquesta situació. Viure fora d’Andorra ha de ser una elecció i no una obligació".

Tanmateix, asseguren que Concòrdia "continuarà treballant per limitar la inversió estrangera en immobles, aconseguir una reforma fiscal que taxi més l’especulació i prioritzar l’accés a l’habitatge per part dels residents, per tal d’evitar que més persones es vegin obligades a marxar".