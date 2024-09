Concòrdia no vol incrementar l'impost de societats

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat aquest dimarts els resultats de l’informe econòmic de la Cambra de Comerç, que ha presentat pel seu president, Josep Maria Mas, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

El president del grup parlamentari de Concòrdia al Consell General, Cerni Escalé, també ha fet una valoració de l'informe d'economia de la Cambra. "Hi ha molts elements de les dades que s'han presentat des de la Cambra de Comerç que són importants, un dels quals és que el PIB per càpita estigui baixant al nostre país des d'abans de la pandèmia" ha subratllat, el president del grup parlamentari de Concòrdia, qui ha assegurat que "Andorra és més pobra, i no més rica que l'any passat". "També és important destacar que el sector que està creixent més és el de la construcció, però hi ha un estancament en la majoria de sectors d'alt valor afegit. Caldria reestructurar les polítiques del Govern" ha destacat, Escalé.

Pel que fa a una part del discurs d'Espot, on es referia a la posició de Concòrdia sobre l'impost de societats, Escalé ha expressat que "estaríem encantats de mantenir un debat directe amb el cap de Govern, però li demanaríem que, quan intervingui en actes públics en la seva condició de cap de Govern, eviti fomentar la confrontació política, ja que no podem respondre des del públic" ha insistit. Amb relació a aquesta qüestió, Escalé ha insistit que Concòrdia vol mantenir el tipus de l'impost de societats al 10%. "Per tant, m'agradaria tranquil·litzar l'empresariat i, novament, estendre la mà al cap de Govern per si vol mantenir un debat real sobre l'economia" ha recalcat.