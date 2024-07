Concòrdia i PS valoren positivament l'absolució de Montaner

Andorra la VellaCerni Escalé, líder del principal partit de l'oposició, ha valorat positivament l'absolució de Carine Montaner. Tal com explica en declaracions a RTVA, considera que aquest judici mai s'hauria d'haver celebrat. Escalé veu incomprensible que, "en un país democràtic i transparent com Andorra", puguis ser jutjat per publicar "una informació tan fonamental" com és el salari d'un conseller general.

Una postura que també comparteix el líder del PS, Pere Baró. Coincideix en el fet que mai s'hauria d'haver produït el judici i celebra que s'ha donat la raó a la presidenta d'Andorra Endavant i "a tots els que defensem la transparència".