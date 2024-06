El Consell General dona llum verda a regular el cànnabis medicinal

Andorra la VellaEl cànnabis medicinal o terapèutic (CBD) ha estat objecte de debat no només al Consell General amb el cas d'un monitor d'Snow resident que fa vuit mesos que està en presó preventiva. El Consell General fa un pas endavant per regularitzar aquest afer sotmès a un buit legal.

Ciutadans Compromesos ha entrat una proposta dins del debat d'orientació que ha arribat a un consens per la majoria dels grups i que només ha tingut l'abstenció del PS. Segons els socialdemòcrates "no ens sembla assenyat que la llei encomani el Fons Sobirà, que encara no està creat", ha afirmat Judith Casal.

Carles Naudi ha volgut aclarir que aquesta proposta no contempla mai l'ús lúdic del cànnabis. Carine Montaner ha celebrat el consens de la majoria i ha instat a Guillem Casal a "agafar el dossier" i posar-se mans a l'obra perquè d'aquí a uns mesos es pugui entrar a tràmit parlamentari i ser votada una proposta que legalitzaria el cànnabis terapèutic.