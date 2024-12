El conseller d'Escaldes Marc González, acusat d'amenaçar d'enviar a Desokupa per fer fora una família

Andorra la VellaFrancesca Munté i les seves dues filles, de 28 i 31 anys, viuen en una casa ocupada a Mont-roig del Camp (Baix Camp) des de fa vuit anys, després que entreguessin la seva al banc per no poder fer front a la hipoteca. L'immoble és propietat del fons d'inversió Divarian, segons recull el diari Ara.cat, i, com a gran tenidor amb cinc o més immobles urbans està obligat a oferir un lloguer social als okupes abans d'engegar el procés de desnonament.

El conseller de Serveis Comunals i Aparcaments del Comú d'Escaldes-Engordany Marc González Soto va visitar la família. al'agost o els va explicar que era el nou propietari perquè ja havia pagat 10.000 euros per les arres a Solvia. Aquesta immobiliària era una de les que tenien l'immoble a la venda. La casa té un preu de 100.300 euros, molt baix perquè està ocupada il·legalment i el propietari no es fa responsable de l'estat en què es troba l'immoble. Fins i tot recomana als compradors interessats "assessorament professional i legal abans de prendre la decisió de compra".

El conseller escaldenc, segons ha explicat a l'ARA, estava convençut que podria arribar a un acord amb les okupes. Segons la família, els va oferir un acord econòmic. Els ocupants van dir que s'ho pensarien, però després el van rebutjar perquè volen és "un lloguer social" segons ha explicat la mare de família.

L'endemà González Soto hi va tornar, però la mare no hi era. El polític andorrà va parlar amb l'Agnès, una de les filles, i li va demanar insistentment que deixés entrar el taxador. No el van deixar. El conseller d'Escaldes va avisar que com que era impossible arribar a un "acord amistós" trucaria a "una empresa de desocupacions" (Desokupa). La noia, aconsellada pel seu advocat d'ofici i pel Sindicat d'Habitatge de Reus, va interposar una denúncia als Mossos d'Esquadra.

González Soto, segons explica a l'ARA, va complir la seva promesa i va trucar a una empresa de desocupacions, però no la va acabar contractant. "Quan em van explicar els mètodes inhumans que apliquen vaig decidir no fer-ho", diu. De fet, segons assegura, desconeixia aquesta realitat perquè "a Andorra no hi ha okupacions".

Guillem Jové, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Reus, ha explicat a l'Ara que no és normal que aquest tipus d'accions les faci algú que no és el propietari. "El més absurd és per què pren aquesta decisió d’anar a intimidar algú sense ser el propietari i, a més, dient que és conseller a Andorra", comenta el sindicalista. Afegeix que "la família els va dir en persona i per telèfon que els deixés en pau i li vam escriure un correu per exigir-li que aturés aquesta conducta d’assetjament. Vam intentar fer de tallafoc i protegir la família. Hi ha gent que acaba cedint a aquestes amenaces i intimidacions".