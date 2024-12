Consens total per impulsar la reforma de la plaça del Poble

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha aprovat per unanimitat l’adjudicació de la reforma de la plaça del poble per un import d’uns 2,5 milions d’euros. Els treballs consistiran sobretot a impermeabilitzar la plaça perquè actualment presenta mancances, ja que per exemple s’havien registrat problemes per goteres i fuites d’aigua en el Centre de Congressos.

La reforma també pretén convertir la zona en un espai social i de comunitat, per aquest motiu es col·locaran zones enjardinades, jocs per la canalla i llums led. De cara el primer trimestre del 2025 s’executaran reunions de poble per presentar el projecte als ciutadans i s’espera que un cop els treballs finalitzin el nou emplaçament es pugui inaugurar per celebrar la festa major. L’oposició hi ha votat a favor, però han criticat a l’administració que hagin portat a terme un procés participatiu perquè això ja ho van executar ells quan governaven en el passat mandat. Un fet que consideren que ha retardat l’inici de les obres.