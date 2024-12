Demanen que la declaració de béns de parlamentaris inclogui els familiars directes

Andorra la VellaEl Grup d’estats contra la corrupció del Consell d’Europa (Greco) ha fet públic aquest dimecres l’addenda al segon informe de conformitat corresponent al quart cicle d’avaluació d'Andorra, que concerneix la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, els jutges i els fiscals. Després que l’informe d’avaluació s’aprovés el 2017 i que s’adoptés un segon de conformitat el 2021, el Greco publica aquesta addenda en la que es detalla el grau de compliment quant a les recomanacions inicials. Així, lamenta que tot i que es va aconsellar modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per assegurar una representació apropiada dels jutges, magistrats i fiscals, aquest consell continua sense aplicar-se. En aquest sentit, constata els “avenços legislatius que venen a reforçar la transparència del procés de nominació de magistrats membres del CSJ,” com també del membre elegit pels jutges, magistrats i fiscals, però que aquestes evolucions “no permeten reequilibrar la composició del CSJ per assegurar una representació apropiada de jutges, magistrats i fiscals elegits pels seus homòlegs.

Des del Greco també es destaca que tres recomanacions resten parcialment acomplertes. Pel que fa a la prevenció de la corrupció entre els parlamentaris, fan èmfasi en el fet que ja estigui en vigor un codi de conducta, complementat per una guia destinada a facilitar-ne l'aplicació. Així, es valora que s’hagin definit els principis d'integritat aplicables als parlamentaris, introduït l'obligació de declarar els conflictes d'interessos, fins i tot durant el seu mandat, i que s’hagin organitzat els mecanismes destinats a garantir-ne l'aplicació efectiva (formació de parlamentaris, possibilitat de sol·licitar opinions confidencials, control i sancions). Però malgrat aquests punts positius, els experts del Greco posen en relleu que “ara s'exigeix una declaració de béns, però no es fa pública i no s'estén als membres de la casa del parlamentari, la qual cosa és lamentable”. D’altra banda, i en matèria parlamentària, valoren satisfactòriament que s'hagin introduït mesures per augmentar la transparència del procés legislatiu, inclosa una plataforma de participació ciutadana en línia.

En matèria de prevenció de la corrupció de jutges i fiscals, des de l’organisme es valora que la modificació de la llei de justícia estableixi la renovació automàtica del mandat dels jutges i magistrats, llevat dels casos de responsabilitat disciplinària. També subratllen que s'hagin revisat els règims de responsabilitat disciplinària dels jutges i fiscals “per oferir més garanties processals, publicitat i transparència”. I també, que hi hagi formació per a jutges, magistrats i fiscals en matèria d'ètica i integritat, així com el fet que s'ha d'institucionalitzar el desenvolupament d'un sistema d'assessorament confidencial en qüestions ètiques. També tenen en compte que les decisions d'acomiadament d'un fiscal s'hagin de prendre ara per escrit i hagin d'estar degudament motivades. El Greco lamenta, però, que malgrat aquests avenços “la composició del Consell Superior de Justícia no garanteixi una representació adequada dels membres del poder judicial elegits pels seus companys”.

Entrant al detall de les recomanacions, el Greco “celebra” el nomenament de consellers externs al parlament per fer recomanacions confidencials sobre qüestions deontològiques i d’integritat dels parlamentaris així com la guia i el codi deontològic, amb la qual cosa conclou que aquesta recomanació està implementada de manera satisfactòria.Pel que fa a les declaracions de béns, fan notar que no són públiques ni s’estenen als membres de la família dels parlamentaris i que com que les autoritats andorranes no han indicat res al respecte es conclou que aquesta recomanació està "parcialment” acomplerta.

Quant a la composició del CSJ, destaquen que les evolucions fetes no permeten “reequilibrar la composició” de l’ens per assegurar una representació apropiada de jutges, magistrats i fiscals elegits pels seus homòlegs i que, per tant, aquesta recomanació no està acomplerta.

Sobre les formacions als jutges i magistrats relatives a ètica i integritat, valoren que malgrat que s’hagi adoptat un codi de conducta que integra l’organització de formacions i un comitè d’ètica, aquest encara no ha estat creat, motiu pel qual conclouen que aquesta recomanació resta parcialment completada.

I també es dona com a parcialment completa la recomanació relativa al fet que els fiscals puguin tenir consells confidencials sobre qüestions relatives a l’ètica i la integritat. En aquest sentit, s’assenyala que el nou codi ètic de conducta judicial “institucionalitza” la possibilitat per als fiscals d'un assessorament confidencial sobre ètica i integritat a través d'un ‘interlocutor privilegiat’ designat dins del comitè ètic. No obstant això, com que aquest comitè encara no està operatiu, el Greco “no pot considerar, actualment, que la recomanació s'hagi implementat totalment”.