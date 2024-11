Andorra la Vella“Volem revisar tot el text i a partir d’aquí ja decidirem si donem suport a l’acord d’associació”. La cònsol de la Massana i membre de l’executiva de Ciutadans Compromesos (CC) Eva Sansa ha deixat clar que “estem amb demòcrates, però som Ciutadans Compromesos”. Serà el partit massanenc qui doni suport o no al text. El posicionament no ha estat massa ben rebut per part d’alguns membres de la majoria de Govern que consideren que CC està marcant distància amb l’acord quan suposadament estan alineats amb demòcrates, a favor del text, des del 2019. En les primeres generals de Xavier Espot es va formalitzar una coalició que es va renovar al 2023.

Sansa va manifestar, en una entrevista a ATV, que “possiblement” donin suport a l’acord, però que primer s’ho han de mirar. La cònsol va manifestar que hi ha dubtes que s’han de resoldre abans de posicionar-se. Es reuniran amb el secretari d’estat d’afers europeus Landri Riba perquè els hi resolgui algunes qüestions.

Una nova mostra de distanciament

El discurs de Ciutadans Compromesos ha virat clarament perquè el suport a l’acord d’associació sempre havia estat explícit i compartit amb els demòcrates. Part dels demòcrates no veuen amb bons ulls la dinàmica en la qual ha entrat el partit massanenc. Ho vinculen a la fortíssima oposició de la majoria de ‘barons’ de CC a les mesures de l’habitatge. Critiquen l’expropiació temporal de pisos o intentar reduir la inversió forana a un element simbòlic. Els barons massanencs tenen una important representació en bona part de les associacions que van fer un manifest contra Govern per les polítiques sobre habitatge.

El segon element que alguns membres demòcrates posen damunt de la taula és el flirteig del grup massanenc amb el nou partit de dretes que s’està formant. A DA no obliden que el 2015 la Massana va sortir de la coalició liderada per Toni Martí quan va Josep Pintat es va posar al capdavant dels liberals. CC no ha amagat mai que és una formació de dreta pura, molt més escorada que demòcrates.

Partit de dretes

Ciutadans Compromesos és una de les primeres portes a les quals van trucar des del grup on es planteja un partit de dretes. Gent afí al grup massanenc ha participat en trobades i han manifestat en públic el descontentament envers les polítiques de l’executiu. Els demòcrates, segons les fonts consultades, s’han adonat del flirteig. Tampoc ha passat desapercebut la gran diferència sobre com van reaccionar els consellers demòcrates i els de Ciutadans Compromesos davant de la proposta dels Cierco d’una amnistia.

Tot plegat ha desembocat en una certa desconfiança entre els dos partits. Els consellers massanencs a la majoria han hagut d’aguantar molta pressió i algun que altre ataca ferotge per part de gent de CC manifestament crítica amb Govern. La distància que posen ara respecte a l’acord amb la UE és només un pas més dins del nou escenari d’una coalició de futur incert.