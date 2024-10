Demòcrates veu "desafortunades" les declaracions de Bartumeu

Andorra la VellaDemòcrates ha qualificat de "desafortunades" les declaracions de Jaume Bartumeu, qui va afirmar que l'Executiu defensava sol l'acord d'associació amb la UE. Jordi Jordana, president del Grup Parlamentari Demòcrata, ha rebutjat aquestes afirmacions, assegurant que el seu grup parlamentari sempre ha donat suport a l'acord. Segons RTVA, Jordana ha afegit que es farà una campanya de divulgació sobre l'acord per informar la ciutadania. Ciutadans Compromesos han optat per no comentar les declaracions de Bartumeu.

L'excap de Govern i observador del procés de negociació amb la UE, Jaume Bartumeu, va acudir el passat dimecres a Avui Serà un Bon Dia per comentar els temes d'actualitat política, especialment respecte a Europa i la llei Òmnibus.

Respecte al referèndum de l'acord amb la UE, Bartumeu va assegurar que tant l'excap de Govern Toni Martí com Xavier Espot han defensat sempre aquesta fórmula. Una situació diferent respecte a San Marino, on s'ha votat al congrés però no via referèndum.